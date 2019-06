USA: Türgil on juulini aega Vene raketisüsteemidele ei öelda

Foto: AFP

USA kaitseministeeriumi ametnik Ellen Lord ütles, et Türgil on juulini aega, et loobuda relvatehingust Venemaaga. Juhul, kui Ankara seda ei tee, ähvardab Washington omapoolsete meetmetega.