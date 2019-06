USA tuli lagedale uute väidetavate tõenditega, et tankerite ründamise taga on Iraan

Otsus enamate sõdurite piirkonda saatmisest tuli pärast seda, kui kaitseministeerium avaldas video, mis selle väitel näitab, kuidas Iraani revolutsiooniline kaardivägi eelmisel nädalal Omaani lahes kaht tankerit ründas, vahendab uudistekanal Sky.

USA väitel on kaadritelt, mis filmiti mereväe helikopteri pardalt, näha, kuidas revolutsiooniline kaardivägi eemaldab lõhkemata magnetmiini Jaapani lipu all seilava tankeri Kokuka Courageous küljest. Teistelt kaadritelt on näha, kuidas Courageouse ühel küljel on veepiiri kohal suur auk, mis ametnike sõnul tekitati teise samasuguse miini poolt.

USA kaitseministeeriumi teatel on tegemist järjekordse tõendiga, et rünnakute eest vastutab Teheran. „Toetudes videotõenditele ning ressurssidel ja oskustel, mida on vaja lõhkemata miini kiireks eemaldamiseks, võib öelda, et rünnaku eest vastutab Iraan,“ märkis sõjaväe keskjuhatus.

Avalduses, milles teatati tuhande sõjaväelase täiendavast saatmisest Lähis-Itta, ütles kaitseminister Patrick Shanahan: „Hiljutised rünnakud kinnitavad usaldusväärset luuret, mille saime iraanlaste vägede ja neile lojaalsete grupeeringute vaenuliku käitumise kohta, mis ähvardavad USA personali ja huve üle piirkonna.“

Ta lisas, et sõdurid saadetakse piirkonda „kaitseotstarbel“.

Iraani missioon ÜRO juures lükkas juba reedel „kategooriliselt tagasi USA alusetu väite nende seotusest 13. juuni naftatankerite intsidentidega ja mõistis selle kõige karmimalt hukka”.

Iraani tuumaagentuur teatas muu seas esmaspäeval, et riik hakkab juba kümne päeva pärast ignoreerima rahvusvahelise tuumaleppe sätet, millega piiratakse Iraani õigust rikastatud uraani ladustada.