USA tõusis viiruse ohvrite arvult maailmas esimeseks, möödudes ka Itaaliast

Valusast verstapostinist hoolimata püüab president Donald Trump leida võimalusi, kuidas riik, kus on viimastel nädalatel tuvastatud enam kui pool miljonit nakatunut, võiks hakata normaalse eluolu juurde tagasi pöörduma, vahendab uudisteagentuur Reuters.

USA-s nõuab epideemia iga päevaga üha enam uusi ohvreid - viimase nelja päeva jooksul on teatatud umbes 2000 surmajuhtumist päevas, neist kõige enam New Yorgis ja selle ümbruses. Tasub märkida, et isegi neid arve peetakse alahinnatuks, sest epideemia epitsentris asuv osariik ei ole endiselt leidnud viisi, kuidas lisada oma ametlikku statistikasse kodus elujätnute arv.

Terviseeksperdid on hoiatanud, et USA surmajuhtumite arv võib suve jooksul kasvada 200 000-ni, kui enne aprillikuu lõppu tühistatakse enneolematud piirangud, mis on tähendanud ettevõtete sulgemist ja suure osa ameeriklaste kodudesse jäämist.

Valdav osa piirangutest, sealhulgas koolide sulgemine ja hädaolukordade korraldused, mis sunnivad mitte hädavajalikke töötajaid kodudesse jääma, tulenevad pädevustest, mis on antud osariikide kuberneridele, mitte presidendile.

Hoolimata sellest on Trump öelnud, et soovib elu normaliseerumist võimalikult kiiresti ning et uudse koroonaviiruse põhjustatud haiguse Covid-19 leviku pidurdamiseks suunatud meetmetega kaasnevad nii majanduslikud kui rahvatervisega seotud kulud.

Trump ütles laupäeval Fox Newsile, et teeb otsuse "mõistliku ajaga", toetudes "väga paljude, väga nutikate inimeste, palju spetsialistide, arstide ja ärijuhtide" nõuannetele.

Ta ütles, et rolli mängib ka tema isiklik instinkt.

"Inimesed tahavad naasta, nad tahavad tagasi tööle minna. Peame oma riigi tagasi tooma," ütles Trump.

Trumpi kaubandusnõunik Peter Navarro ütles Fox Newsile, et "puristlikud meditsiinitöötajad", kes asusid seisukohale, et ainus viis inimkaotuste minimeerimiseks oli majanduse ja ühiskonna sulgemine kuni viirus "võitmiseni", valdavad "ainult poolt tegelikkusest".

Ta tunnistas, et "see vähendab otseselt viirusest põhjustatud surmajuhtumeid", kuid lisas, et ka majanduslikud raputused nõuavad inimeste elusid kasvava depressiooni ja enesetappude arvu ning uimastite kuritarvitamise kaudu.