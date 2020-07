USA Toidu- ja Ravimiadministratsiooni volinik keeldus kaitsmast Trumpi väidet, et 99% koroonajuhtumitest on ohutud

„Ma ei hakka süvenema sellesse, kellel on õigus ja kes eksib,” ütles Hahn, kes on Valge Maja koroonaviiruse töögrupi liige, CNN-ile.

Trump väitis laupäeval Valge Maja iseseisvuspäeva üritusel ilma tõendeid esitamata, et 99% koroonaviiruse juhtumitest on täiesti ohutud.

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuste (CDC) hinnangul on 35% juhtumitest ilma sümptomiteta, aga isegi kergete sümptomitega või ilma sümptomiteta inimesed võivad viirust teistele levitada.

Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on öelnud, et ülemaailmne suremus on tõenäoliselt alla ühe protsendi, on WHO andmetel umbes 20% koroonaviiruse diagnoosi saanud inimestest piisavalt haiged, et vajada hapnikku või haiglaravi.

„Ma toetab täielikult CDC-d ja informatsiooni mida nad selle pandeemiaga seoses väljastavad,” ütles Hahn.

Hahni sõnul on koroonaviiruse pandeemia kiiresti arenev olukord, aga ta rõhutas, et USA peab seda absoluutselt tõsiselt võtma.

Korduva küsimise peale, kes presidendi väide on õige või vale, ei kaitsnud Hahn seda.

„Mida ma ütlen, on see, et meil on Valge Maja töögrupis andmeid. Need andmed näitavad meile, et see on tõsine probleem. Inimesed peavad seda tõsiselt võtma,” ütles Hahn.

Trump tähistas USA iseseisvuspäeva reedel Mount Rushmore’i juures ja laupäeval Valges Majas. Paljud osalenud ei hoidnud sotsiaalset distantsi ega kandnud maske.

„Kui te ei järgi kohalikke ega osariigi juhiseid selle kohta, mida teha, kui te ei järgi CDC ja Valge Maja töögrupi juhiseid, seate te enda ja oma lähedased ohtu,” ütles Hahn.