USA toetab väikefirmasid pea 500 miljardi dollariga

Hääled jagunesid 388:5. Sama meetme võttis selle nädala alguses ühehäälselt vastu ka senat. Edasi läheb see president Donald Trumpi lauale, kes on paketile toetust avaldanud ja teatanud, et kirjutab sellele alla.

Eile heakskiidu pälvinud seaduseelnõu järgi antakse 310 miljardit dollarit lisavahendeid abiprogrammile, mis pakub laene väikeettevõtetele, et nad saaksid hoida töötajaid palgal. Eelmisel kuul samale programmile eraldatud 349 miljardit dollarit kulus kõigest 13 päevaga, jättes miljonite ettevõtete omanikud küsimuse ette, kuidas nad saaksid tegevust jätkata.

Lisaks saavad uue abipaketiga haiglad ja tervishoiuteenuste osutajad koroonaviiruse kulude ja saamata jäänud tulude katmiseks 75 miljardit dollarit. Samuti eraldati 25 miljardit Covid-19 testimise laiendamiseks.

Tegu on järjekorras juba neljanda pandeemia ajal riigi majandust abistava seaduseelnõuga. Eelmisel kuul kehtestas Washington USA ajaloo suurima majandussoodustuste paketi koroonapandeemiaga võitlemiseks mahus kaks triljonit dollarit. Eilse otsusega tõstetakse haiguse levikuga seotud föderaalkulutused kolme triljonini, suurendades USA eelarvedefitsiiti rekordtasemele.

President Trump ja demokraadid soovivad vastu võtta veel ühe maksuvabastuse seaduse eelnõu, mis võib mahult ületada triljon dollarit, kuid presidendi kaasvabariiklased ei soovi seda.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell on saanud kriitika osaliseks ütlusega, et toetab pankroti väljakuulutavaid osariike selle asemel, et föderaalvalitsus "tulevastelt põlvedelt raha laenab".

Pandeemia majandusliku mõju näitena on enam kui 26 miljonit ameeriklast viimase viie nädala jooksul jäänud töötuks, neist 4,4 miljonit eelmisel nädalal.

Eilne hääletus esindajatekojas toimus sotsiaalset distantseerumist arvesse võttes - seadusandjad ootasid oma kabinettides hääletust, tulid väikestes gruppides sõna võtma ja ruume ka puhastati hääletuse vahel.

USAs on üle 845 000 kinnitatud koroonaviiruse juhtumi, 46 800 inimest on surnud sellest põhjustatud haigusesse Covid-19.