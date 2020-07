USA Texase osariiki raputab keset koroonaviiruse epideemiat orkaan Hanna

Texase kuberner Greg Abbott kuulutas katastroofiolukorra välja 32 maakonnas, öeldes, et olukorra teeb päästetöötajate jaoks selle orkaani puhul keeruliseks osariiki vaevav koroonaviiruse epideemia, vahendab uudistekanal BBC.

Orkaan Hanna maabus Padre saarel laupäeval ja rapib nüüd piirkonda Corpus Christi ja Brownswille linnade vahel. Tuuleiilid ulatusid 40 meetrini sekundis, rebides hoonetelt katuseid ning murdes puid ja elektriliine.

Hanna oli maabudes esimese kategooria orkaan ehk madalaim viieastmelisel Saffir-Simpsoni skaalal. "Igasugune orkaan on tohutu väljakutse," ütles kuberner Abbott laupäeval. "Väljakutse on keeruline ja veelgi raskemaks teeb olukorra tõsiasi, et see pühib läbi piirkonna, mida osariigis möllav COVID-19 epideemia enim mõjutab."

USA riiklik orkaanikeskus (NHC) hoiatas, et "eluohtlikud üleujutused jätkuvad Texase rannikul Port Mansfieldist Sargentini".

Tormi teele jäävatel elanikel palutakse toimida vastavalt päästeameti juhistele.

Foto: AP

Tõenäoliselt jääb suurlinn Houston marust puutumata ning torm võtab pöörde rahunemise poole kiiresti pärast rannikualadelt sisemaale, üle Texase Mehhiko idaossa suundumist.

Vaikses ookeanis asuv Hawaii valmistub samal ajal orkaan Douglase saabumiseks, teatas NHC, hoiatades kahjulike tormituulte, vihmasadude põhjustatavate üleujutuste ja ohtlikult kõrgete lainete eest.

USA president Donald Trump säutsus oma Twitteri kontol, et tema administratsioon jälgib tormide kulgu tähelepanelikult. "Me jätkame tihedat koostööd mõlema osariigiga," sõnas ta.

Hanna tabas Texast ajal, mil lõunaosariik näeb vaeva koroonaviiruse puhangu ohjeldamisega. Tänaseks on Texases tuvastatud enam kui 380 000 nakkusjuhtumit ja elu jätnud vähemalt 5000 inimest.