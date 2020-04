USA terviseamet soovitab kõigil ameeriklastel riidemaske kanda

Foto: EPA

CDC tippametnikud oli püüdnud president Trumpi veenda kutsuma üles kõiki - isegi tervena näivaid inimesi - kandma maske toidukaupade ostmisel või muudes avalikes kohtades.

Kuid Valge Maja kirjavahetusega tutvunud CDC tippametniku sõnul olid mõned valitsuse ametnikud sellisele soovitusele vastu. Tervishoiuekspertides tekitas see muret, sest viirus oli tolleks hetkeks juba levinud, enamasti avastamata, enamikesse riigi piirkondadesse. Maskide kandmine kõikjal, sealhulgas kohtades, kus juhtumite arv ei ole veel hüppeliselt kasvanud, võib aidata nakatumise määra märkimisväärselt aeglustada, leidsid CDC ametnikud.

Teema arutamine sai üldsuse survel kiirema hoo, kui võimud hoiatasid sel nädalal, et tervelt neljandikul juba nakatunutest ei pruugi sümptomeid ilmneda, mis võib kaasa tuua "märkimisväärse" leviku.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) reedel toimunud briifingul ütles tervisekriisi lahendamise üksuse tegevdirektor doktor Michael J. Ryan, et kuigi agentuur soovitab maske kanda ikkagi ainult eesliinil töötavatel tervishoiutöötajatel ja neil, kes on haiged või kes hooldavad haigeid, "näeme kindlasti asjaolusid, mille puhul nii omatehtud kui ka riidemaskide kasutamine kogukonna tasandil võib aidata selle haiguse levikule tervikuna reageerida".

Mõned ametnikud kardavad, et laiaulatuslik soovitus ameeriklaste maskide kandmiseks suurendaks nõudlust juba kahanevate tarvikute järele või annaks tahtmatult märku, et on täiesti mõistlik loobuda sotsiaalsest distantseerumisest ja naasta avalikku ellu seni, kuni inimesel on olemas mask. Trump toonitas reedel, et CDC soovitas üldsusel kanda ennekõike mittemeditsiinilisi riidemaske.

"Me ei taha, et inimesed tunneksid end nii: "Oh, ma kannan maski. Olen kaitstud ja kaitsen teisi"," ütles Valge Maja koroonaviiruse vastase võitluse koordinaator Deborah Birx neljapäeval.

Üleskutse kasutada näomaske viiruse leviku piiramiseks on pälvinud üha suuremat tähelepanu. Reedel ajakirjas Nature avaldatud uuringus leidsid teadlased, et lamedad kirurgilised näomaskid vähendasid märkimisväärselt viirust kandvate tilkade hulka, mida maskikandjad ümbritsevasse õhku paiskasid.