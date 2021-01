USA terviseamet: koroonaviiruse uus ohtlik tüvi võib võtta võimust kevadel

Tüvi, mida tuntakse nime all B.1.1.7, on vähemalt kaks korda nakkavam kui USA-s praegu leviv variant, ent ei põhjusta siiski raskemat haigestumist, vahendab CBS.

Uue tüve kiire levik järgnevatel nädalatel suurendab tervishoiusüsteemi koormust ajal, mil nakanute arv on juba tõusu teel, mistõttu on hädavajalik pidada kinni ohutusreeglitest, sh hoida teistega distantsi ja kanda maske, teatas CDC.

Tervishoiuametnike sõnul tähendab see ka seda, et vajaliku karjaimmuunsuse saavutamiseks tuleks viiruse vastu vaktsineerida seni arvatust suurem osa elanikkonnast.

Tänaseks on uue tüvega nakatunuid leitud kümnest osariigist, ent kokku kõigest 76 juhtumit. CDC väitel on see arv aga eksitav ja uue tüvi levik on tegelikult laialdasem, kui võiks arvata.