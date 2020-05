USA telekanal: mobiilside andmete analüüs näitab Hiina Wuhani labori võimalikku karantiinipanekut mullu sügisel

Värske raport, millega telekanali ajakirjanikel oli võimalik tutvuda, väidab, et intstituudi kõrgeima turvatasemega laboris ei olnud märgata mobiiltelefonide kasutamist eelmisel aastal 7. kuni 24. oktoorini ning see võis olla põhjustatud "ohtlikust sündmusest" millalgi 6. ja 11. oktoobri vahel.

USA ja Suurbritannia luureagentuurid uurivad telekanali poolt kajastatud raportit, ent analüütikud ei soovinud kinnitada selle paikapidavust, öeldes, et ei ole ise midagi seesugust avastanud.

Telekanal rõhutab, et otseseid tõendeid labori sulgemise kohta ega kinnitust teooriale, et viirus pääses laborist juhuslikult välja, raport ei paku. Kui aga laboratooriumi sulgemine siiski tõeseks osutub - mida ei ole kinnitatud -, võib see anda alust peamiselt USA valitsuse ja president Donald Trumpi esitatud väidetele, et koroonaviirus võis pärineda Wuhani laborist.

Tegemist on siiski ühega võimalikest teooriatest, mida USA luureorganisatsioonid pandeemiaga seoses uurivad. Teadlased kipuvad siiski uskuma, et viirus jõudis inimeste sekka Wuhani elusloomade turult - teooria, mille paikapidavust usub ka Maailma Terviseorganisatsioon.

Foto: Scanpix

Ametlikult avastati esimene uudsesse koroonaviirusesse nakatunu Hiinas 17. novembril, kuid mõned teadlased on hakanud kahtlema Hiina esitatud ajajoones, viidates hiljuti avalikuks saanud tõsiasjale, et esimene nakatunu avastati Prantsusmaal juba detsembris.

Alles sel nädalal selgus Lontoni University College’i ja University of Reunion Island’i teadlaste uuringust, et patogeen, mida tuntakse nimetuse all SARS-CoV-2, hakkas levima vahemikus 6. oktoobrist kuni 11. detsembrini. Teadlased jõudsid seesugusele järeldusele, võttes vaatluse alla pea 7000 koroonaproovi üle maailma.

Ka ajakirjanike poolt nähtud raport väidab, et pandeemia algas seni teadaolevast varem ning see asjaolu "toetab väiteid, et viirus pääses valla Wuhani laborist". Otsestele tõenditele pole siiski selle väite kinnitamiseks viidatud ja näib, et raport hõlmab vaid teatud osa laboris töötavate inimeste mobiilsidet.