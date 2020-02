USA telekanal Fox News: Euroopa ohtlikuimad linnad on Kaunas, Vilnius, Klaipeda ja Tampere

USA telekanal järjestas oma portaalis kümme linna, mida pidas Euroopa kõige ohtlikumaks, tuginedes oma järeldustes ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo 2019. aasta aruandele.

USA konservatiivne uudistekanal Fox News märkis, et Euroopa linnu peetakse USA mõrvamääraga võrreldes "palju turvalisemateks" ja et 50 maailma ohtlikuma linna seast ei leia ühtegi Euroopa linna.

Tampere oli ainus Soome linn, mis telekanali Euroopa ohtlikumate linnade nimistusse jõudis. Järjestuses esimene oli Leedu suurlinn Kaunas, millele järgnes pealinn Vilnius ja samuti Leedus asuv Klaipeda. Neljas oli Prantsusmaa sadamalinn Marseilles', seejärel Debrecen Ungaris, Celje Sloveenias, Belfast Põhja-Iirimaal, Tampere Soomes, Budapest Ungaris ja Amsterdam Hollandis.

Helsingi ülikooli riikliku kriminaal- ja õiguspoliitika uurimisinstituudi vanemteadur Martti Lehti ütles, et Fox Newsi andmed ei saa olla õiged ja lisas, et edetabeliks kasutatud teabe allikas on ebaselge.

Instituut on aastaid avaldanud regulaarselt üksikasjalikke aruandeid kuritegevuse statistika kohta Soomes ja saatnud need ÜRO-le, et neid saaks kasutada globaalsetes võrdlusaruannetes.

"Nende leiud ei saa põhineda statistikal," sõnas Lehti.