USA teatel on Süürias taas märke keemiarelvade kasutamise kohta režiimi poolt

Lauri Laugen toimetaja RUS 12

Foto: AP

USA välisministeerium hoiatas eile Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsust, teatades, et USA jälgib hoolikalt režiimi sõjalisi operatsioone mässuliste enklaavi vastu ning uurib väiteid, et Assadi väed on kasutanud viimastel päevadel keemiarelvi.