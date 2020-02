USA teatel algab Afganistanis seitsmepäevane „vägivalla vähendamise” periood

„Pärast aastakümneid konflikti oleme me jõudnud Talibaniga teineteisemõistmisele vägivalla olulise vähendamise kohta kogu Afganistanis. See on tähtis samm pikal teel rahuni ja ma kutsun kõiki afgaane sellest võimalusest kinni haarama,” kirjutas USA välisminister Mike Pompeo täna Twitteris, vahendab CNN.

USA eesmärk on rahukokkulepe, et viia ellu president Donald Trumpi soov USA väed Afganistanist välja tuua. Esimese sammuga peaks vähendatama vägede suurust praeguselt 12 000-13 000-lt 8600-le.

Relvarahuperiood lubaks 29. veebruaril allkirjastada USA-Talibani kokkuleppe, kui vägivalla vähendamine on edukas.