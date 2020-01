USA teatas vanaaastaõhtul veel 750 sõduri saatmisest Lähis-Itta

USA riigipea Donald Trump säutsus ööl vastu tänast oma Twitteri kontol, et Iraan "maksab tekitatud kahjude või inimkaotuste eest väga kõrget hinda".

Ta lisas, et "see ei ole hoiatus, vaid ähvardus".

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei vastas Trumpile, öeldes, et USA "ei saa teha mitte midagi".

USA kaitseminister Mark Esper teatas avalduses, et Lähis-Itta saadetakse umbes 750 sõdurit USA 82. õhudessantdiviisi kiirreageerimisüksusest. "Tegemist on asjakohase meetme ja ettevaatusabinõuga, mis võetakse kasutusele vastuseks kasvanud ohutasemele USA personali ja rajatiste vastu, nagu nägime täna Bagdadis," ütles Esper. "USA kaitseb oma inimesi ja huve kõikjal, kus nad maailmas on."

USA välisminister Mike Pompeo sõnul oli rünnakus oma roll etendada just Iraanil. "Tänase rünnaku organiseerisid terroristid Abu Mahdi al Muhandis ja Qays al-Khazali ning neile aitasid kaasa Iraani esindajad Hadi al-Amari ja Faleh al-Fayyad," ütles Pompeo.

Teheran on oma seost toimunuga eitanud.

Vägivaldsete protestideni Bagdadis viis USA õhurünnak, milles sai surma 25 Iraani toel tegutsevat mässulist. Iraagi peaminister Adel Abdul Mahdi ütles juhtunu järel, et õhurünnakutega rikuti riigi suveräänsust.