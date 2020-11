USA teatas koroonaviiruse leviku päevarekordist, mis on ühtlasi maailmarekord

Koroonastatistikat koondava ning analüüsiva Johns Hopkinsi ülikooli andmeil oli neljapäeval kogu riigis vähemalt 121 054 uut juhtumit. Teatatud surmasid oli vähemalt 1187, mis on ligi 20% rohkem kui eelmise nädala samal päeval.

Vaid nädal tagasi ületati USA-s märgiline joon, kui esimest korda registreeriti ööpäevas enam kui 100 000 nakatumist. Ühtlasi oli see toona viies järjestikune rekord viimasel kümnel päeval. Seni polnud kogu pandeemia vältel üheski riigis tuvastatud ööpäevaga üle 100 000 juhtumi, varasem rekordnäitaja kuulus Indiale, kui seal septembris kinnitati ühel päeval 97 894 uut juhtumit.

Ühendriikide terviseeksperdid olid nädalaid tagasi hoiatanud, et riigi igapäevased juhtumid jõuavad kuuekohalise numbrini, kuid see murettekitav tase saabus CNNi teatel oodatust varem.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse eilse prognoosi kohaselt võib COVID-19 hukkunute arv novembri lõpuks ulatuda 266 000ni.

Märtsi lõpus väitis USA president Donald Trump, et kui valitsus hoiab koroonaviiruse surmajuhtumite arvu alla 100 000 piiri, on riik teinud "väga head tööd". Lisades samas, et COVID-19 surmade jäämine Ühendriikides alla 200 000 on samuti märk heast tööst.

Kuna USA purustab jätkuvalt igapäevaseid haigestumise rekordeid, teevad seda ka osariigid: Colorado, Illinois, Minnesota, Pennsylvania, Utah ja Wisconsin kuuluvad nende hulka, kus eile kinnitati uued nakatumise rekordid.

Ainult kümne kuuga on Ühendriikides koroonaviirusega nakatunud kokku enam kui 9,6 miljonit inimest ja üle 234 000 on surnud. Eile hospitaliseeriti koroonaviirusega seoses üle 53 000 inimese.

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuse nädalaaruandes eile avaldatud uuringu kohaselt andsid regulaarselt oma töökohas käivad inimesed pea kaks korda suurema tõenäosusega koroonaviiruse suhtes positiivse testi kui need, kes said teha kaugtööd.

Tulemused toovad esile sotsiaalmajanduslikud erinevused osalejate seas, kes tegid kaugtööd ja mitte, kirjutasid autorid. Nimelt on mittevalgetel ja vähem teenivatel töötajatel USAs vähem võimalusi kaugtööks.