USA teatas kõigi aegade rekordist: 100 000 koroonaviiruse juhtumit ühe päeva jooksul

Järjekordse rekordi purunemisega ületas nakatunute koguarv Ameerika Ühendriikides 9 miljoni piiri, mis moodustab 3% elanikkonnast. Värske statistika kohaselt on elu jätnud pea 229 000 nakatunut, vahendab Reuters.

Tervishoiuametnikud teatasid reedel - pelgalt neli päeva enne tänavusi presidendivalimisi -, et viimase 24 tunni jooksul tuvastati 100 233 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi.

Tegemist on juba viienda järjestikuse rekordiga viimasel 10 päeval, olles pea 10 000 juhtumi võrra suurem kui neljapäeval, kui ööpäevaga tuvastati 91 248 uut koroonaviirusega nakatunut.

Terve pandeemia vältel ei ole varem üheski maailma riigis tuvastatud ööpäevaga üle 100 000 juhtumi, millega purustati ka globaalne rekordnäitaja, mis varasemalt kuulus Indiale, kus septembris tuvastati ühel päeval 97 894 uut juhtumit.

Juhtumeid lisandus reedel rekordarv tervelt tosinas USA osariigis. Haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv on oktoobris tõusnud üle 50% 46 000-ni, mis on suurim arv alates augusti keskpaigast. Ööpäeva jooksul jättis elu 926 koroonaviirusega nakatunut.

Olukord on murettekitavaim presidendivalimiste võtmeosariikides nagu Michiganis, Põhja-Carolinas, Ohios, Pennsylvanias ja Wisconsinis.

USA president Donald Trump väidab, et hoolimata nakkusjuhtumite arvu kasvust on pandeemia varsti lõpusirgel. Alles reedel säutsus ta oma Twitteri kontol, et riigil läheb pandeemia vastu võitlemisel palju paremini kui Euroopal.

Trumpi oponent demokraat Joe Biden on teinud koroonaviiruse pandeemiast oma kampaania võtmeosa, süüdistades presidenti suutmatuses tervisekriisile adekvaatselt reageerida.