USA teadlased: tuvastasime esimese teistkordselt COVID-19-sse nakatunu

Teadlaste sõnul tehti mehe reinfektsiooni ehk teistkordne nakatumine kindlaks, uurides temalt võetud koroonaviiruse proovide geneetilist materjali. Viimaste analüüs näitas, et tal oli kaks erinevat viirusnakkust, vahendab CNN.

25-aastasel Nevada mehel tuvastati koroonaviirus esmakordselt aprillis, kui ta kurguvalu, köha, peavalu, iivelduse ja kõhulahtisusega arstide poole pöördus ning talle koroonaproov tehti. 27. aprillil oli tema seisund paranenud ning korduvtest näitas koroonaviiruse suhtes negatiivset tulemust.

Ta tundis end hästi umbes kuu aega, kuni 31. maini, mil ta pöördus uuesti palaviku, peavalu, pearingluse, köha, iivelduse ja kõhulahtisuse tõttu arstide poole. Vaid viis päeva hiljem sattus ta haiglasse ja vajas ühendamist hingamisaparaadi külge. Teda testiti uuesti ja vastus oli positiivne: mehel oli taas koroonaviirus.

Kuigi tulemused on veel retsenseerimata, viitab leid uurijate sõnul sellele, et inimesed võivad koroonaviirusesse nakatuda mitu korda.

Tegemist ei ole ühtlasi ka esimese seesuguse juhtumiga maailmas. Alles sel nädalal teatasid Hongkongi teadlased, et leidsid esimese dokumenteeritud koroonaviiruse reinfektsiooni juhtumi 33-aastasel mehel. Ta andis tänavu kaks positiivset COVID-19 proovi.

"COVID-19-st taastumise järel, ei tea me endiselt, kui suur immuunsus inimesel on tekkinud, kui kaua see võib kesta või kui suurt rolli mängivad antikehad reinfektsiooni eest kaitsmisel," ütles Nevada osariigi terviselabori direktor Mark Pandori sel nädalal pressiteate vahendusel.

"Juhul, kui uuesti nakatamine on võimalik nii lühikese aja jooksul, võib see mõjutada haiguse vastu välja töötatud vaktsiinide efektiivsust. See võib mõjutada ka suhtumist karjaimmuunsusse," ütles Pandori. "Oluline on siiski märkida, et see leid on ainsuses. See ei anna meile mingit teavet selle nähtuse üldistatavuse kohta."

Hongkongi juhtumi puhul ütlesid teadlased, et esmakordsel nakatumisel olid mehel koroonaviirusele omased sümptomid, samal ajal kui teistkordselt nakatumisel enam mitte.