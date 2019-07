USA tahab Mehhiko narkoparunilt 12,6 miljardit dollarit – advokaadi väitel pole tal kogu seda raha

Prokuratuuri esildise järgi esindab see summa vara, mis on pärit El Chapo narkootikumidega seotud kuritegevusest, ja vara, mis võimaldas need kuriteod toime panna, vahendab CNN.

„On hullumeelne mõelda, et Guzmánil oleks kogu see raha,” kommenteeris seda El Chapo üks advokaate Mariel Colon.

Mehhiko mõrvarliku Sinaloa narkokartelli kunagine juht El Chapo mõisteti veebruaris süüdi püsiva kuritegeliku ettevõtte juhtimises ja mitmetes muudes narkootikumidega seotud kuritegudes.

Mitmed tunnistajad, sealhulgas kunagised kompanjonid, tunnistasid kuid kestnud kohtuprotsessil, et kilogrammi kokaiini hind New Yorgis oli kuni 35 000 dollarit ja sama koguse heroiini hind mujal keskmiselt 55 000 dollarit.

Kohtuprotsessi ajal viitas teine El Chapo advokaat Jeffrey Lichtman endistele kartellikaaslastele, kelle sõnul olid El Chapol rahaprobleemid.

„See on suuresti akadeemiline harjutus, sest valitsus ei ole kunagi leidnud ega kindlaks teinud pennigi sellest 12,7 miljardist dollarist tuludest, mis Guzmán on väidetavalt saanud,” ütles Lichtman.

Prokuratuur ei pea aga tõestama, et El Chapo suudab selle summa välja maksta.

El Chapot hoitakse praegu Manhattani föderaalvanglas. Ta seisab silmitsi eluaegse vanglakaristusega ilma tingimisi vabanemise võimaluseta. Karistuse määramine seisab ees 17. juulil.