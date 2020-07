USA suursaadik Poola demokraatiast: Euroopa Liidu kriitika Varssavi suunal näib üleliigne

Alates võimuletulekust 2015. aastal on Poola valitsev Õiguse ja õigluse (PiS) partei seisnud silmitsi Euroopa Liidu kriitikaga kohtusüsteemi ümberkorraldamise osas, mida Brüsselis nähakse kui ELi seaduste rikkumist.

Kuna erakonna suhted ELiga on halvenenud, on PiS keskendunud tugevate sidemete loomisele USA-ga, eriti pärast seda, kui president Donald Trump seal 2016. aastal võimule tuli.

"Kui te küsite minult ... kas ma arvan, et suur osa rünnakuid Poola vastu seoses selle demokraatlike väärtustega on ülepuhutud, siis vastan jaatavalt," ütles USA suursaadik Poolas Georgette Mosbacher Reutersile antud intervjuus.

EL üritab reageerida sellele, mida paljud Lääne-Euroopas näevad hiiliva autoritaarsusena bloki idapoolses tiivas, ennekõike Poolas, Ungaris ja Rumeenias.

Pühapäeval toimunud valimistel võitis Poola president Andrzej Duda, PiS-i liitlane, teise ametiaja, tugevdades valitsuse mandaati kohtusüsteemi ja meedia reformimisel.

Mosbacher ütles, et EL tõrgub tunnistamast, kui suur edu on Poolat saatnud kommunismi langemise järel demokraatiaks sirgumisel, eriti majanduskasvu osas.

"[Poolat] peetakse EL-is endiselt noorukiks, kuigi see pole seda enam... Ma ei usu, et Prantsusmaa ja Saksamaa... end selle osas veel mugavalt tunnevad," sõnas ta.

Reedel alanud ELi tippkohtumisel arutati mehhanismi, mis külmutaks eelarvevahendid riikidele, kes ei järgi demokraatlikke norme.

Ungari peaminister Viktor Orban on ähvardanud sellele aga veto panna. Kõnelused jätkuvad laupäeval.

Euroopa Komisjon, EL-i täidesaatev organ, on ka Poola piirkondlikele omavalitsustele teatanud, et võib piirata ELi abi piirkondadele, mis diskrimineerivad inimesi seksuaalse sättumuse alusel. Osa Poola piirkondi on end nimelt LGBT-vabadeks kuulutanud.

Mosbacher kritiseeris PiSi LGBT-poliitikat Poola presidendikampaania ajal pärast seda, kui Duda ütles oma kampaaniaüritusel, et „LGBT-ideoloogia“ on halvem kui kommunism.

„Ma arvan, et seal oli homofoobseid alatoone,“ ütles Mosbacher kampaania kohta. „Kas see mulle meeldib? Ei. Ja olen sel teemal avalikult üsna häälekas.“