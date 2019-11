USA suursaadik NATO juures Macroni „ajusurma” kohta: tugevaima ja edukaima alliansi mustamine ei ole hea mõte

„Me ei nõustu kindlalt president Macroni hinnanguga,” ütles Hutchison NATO välisministrite Brüsseli kohtumise eelõhtul antud pressikonverentsil. „Ma usun, et NATO on absoluutselt hädavajalik, kui me hakkame hindama riske, millega me kõik koos silmitsi oleme, ja mõte, et ainult üks meie riikidest või üks meie riikide gruppidest on silmitsi tohutute ohtudega meie elanikele, ei ole isegi ratsionaalne. Me oleme koos tugevamad. Ameerika toob NATO juhtimise. Meil on võime juhtida. Meie teeme oma osa ja rohkem. Ja me jagame seda, mida teeme. Ma ei arva, et Euroopa oleks nii turvaline ilma transatlantilise sidemeta, mis meil on, ja seetõttu transatlantiline side üldse loodigi.”

„Seega arvan ma, et NATO on tugev. Ma arvan, et me oleme koos tugevamad. Ja kui me vaatame väga ebaturvalist maailma, ei ole mõte mustata julgeolekuallianssi, mis on olnud tugevaim ja edukaim sõjaline allianss maailma ajaloos, väga hea mõte,” lisas Hutchison.