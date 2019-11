USA suursaadik EL-i juures tunnistas, et järgis Ukrainale survet avaldades Trumpi käske

„Ma tean, et selle komitee liikmed on tihti valanud need keerulised probleemid lihtsa küsimuse vormi: kas oli quid pro quo? Nagu ma varem tunnistasin taotletud telefonikõne kohta Valgesse Majja ja kohtumise kohta Valges Majas, vastus on jah,” ütles Sondland.

Siiski ütles Sondland, et ei ole kunagi otseselt kuulnud presidendilt, et juurdluse alustamise korral Ukrainas lastakse sõjaline abi taas vabaks.

Sondland väitis, et oli „järeleandmatult vastu” sõjalise abi peatamisele Ukrainale ja et talle ei öeldud kunagi, miks seda kinni hoiti. Ta ütles aga, et hakkas uskuma, et see oli seotud korruptsioonijuurdluste väljakuulutamisega Ukraina poolt.

Sondlandi sõnul ütles ta hiljem Zelenskõi abile: „Ma uskusin, et USA abi taasalgamine ei juhtu tõenäoliselt enne, kui Ukraina ei võta ette mingit tegevust avaliku avalduse osas, millest me olime rääkinud palju nädalaid.”

Sondland kinnitas, et see ei olnud salaplaan, nagu mõned kriitikud on öelnud, vaid väitis, et see oli läbipaistev, ja tema ülemused olid täielikult toetavad.

Sondlandi sõnul informeeriti välisministeeriumi, Riikliku Julgeoleku Nõukogu ja Valge Maja juhtkonda, sealhulgas välisminister Mike Pompeot. Sondland ei mäleta kõrgemalt poolt mingeid vastuväiteid.

Sondlandi väitel arutas ta sõjalise abi kinnihoidmist ka asepresident Mike Pence’iga septembris visiidil Varssavis.

Pence’i personaliülem on eitanud, et asepresident on kunagi rääkinud Sondlandiga Bidenite uurimisest, Burismast või finantsabi tingimustega vabastamisest Ukrainale potentsiaalsete juurdluste vastu.

Välisministeeriumi pressiesindaja väitis samuti, et Sondland ei ole kunagi Pompeole öelnud, et ta usub, et president seob abi juurdlustega poliitiliste oponentide üle.

Trump on Sondlandi tunnistusele juba reageerinud. Ta luges ette mahakirjutuse telefonikõnest enda ja Sondlandi vahel, milles ütles: „Ma ei taha midagi. Seda tahan ma Ukrainalt.”

Veel ütles Trump, et ei tunne Sondlandi kuigi hästi, aga ta „paistab toreda mehena”.

Sondlandi tunnistust eitas ka Giuliani, kes kirjutas Twitteris, et ei ole Sondlandiga kunagi kohtunud ja on väga vähe telefonis rääkinud.