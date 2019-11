USA suursaadik EL-i juures muutis Trumpi tagandamisjuurdluses tunnistust

Eelmisel kuul tunnistas Sondland, et ei teadnud lõplikult, miks abi Ukrainale kinni hoiti. Ta ütles aga, et Trumpi isikliku advokaadi Rudy Giuliani jõupingutused Ukraina veenmiseks Trumpi poliitiliste rivaalide üle juurdlust alustama läksid ajapikku üha salakavalamateks, ja ta arvas, et Giuliani tegevus võis olla ebaseaduslik.

Demokraadid olid õhutanud Sondlandi selgitama oma 17. oktoobril antud tunnistust, sest see näib olevat vastuolus vähemalt kahe teise tunnistaja omaga.

Küsimus on selles, kas Sondland seostas kunagi selgelt USA tegevuse Ukrainalt Bidenite uurimise alla võtmise nõudmisega ja kas ta esitas visiite Valgesse Majja või USA sõjalist abi potentsiaalse vahetuskaubana.

Oktoobris ütles Sondland, et Trump ütles talle otse, et mingit vahetuskaupa ei ole. „Ma ei taha midagi. Ma ei taha mingit quid pro quo’d. Ma tahan, et Zelenskõi teeks õiget asja,” olevat Trump Sondlandi sõnul öelnud talle 9. septembri telefonivestluses.

„Ja ma küsisin: „Mida see tähendab?” Ja tema ütles: „Ma tahan, et ta teeks seda, mille põhjal ta kandideeris.” Ja see oli jutu lõpp. Ma ei ütleks, et ta viskas toru hargile, aga see oli peaaegu, nagu ta oleks toru hargile visanud,” lisas Sondland.

Sondland ütles esindajatekoja komiteedele, et lõpuks sai ta teada, et abi Ukrainale hoiti kinni, et panna Ukraina korruptsiooni uurima ja lõpuks mõistis ta, et juurdlused olid seotud Bidenitega.

Sondlandi antud tunnistuses on ka teisi vastuolusid teiste Trumpi administratsiooni ametnike tunnistustega.