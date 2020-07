USA suurlinnas Seattle´is sai viimaste nädalate suurimates massirahutustes viga kümneid inimesi

Vahepeal maha rahunenud protestid said sel nädalal sisse uue hoo ajendatuna aktivistide ja föderaalagentide vägivaldsetest kokkupõrgetest lähedalasuvas Portlandis, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Võimude teatel kasutasid politseinikud tuhandete protestijate laialiajamiseks mittesurmavaid relvi pärast seda, kui marodöörid süütasid Kingi maakonnas põlema ehitusjärgus oleva alaealiste kinnipidamiskoha ja kohtumaja.

"Õhtul kella kümneks (meie aja järgi kella kaheksaks hommikul) oli politsei seoses tänavarahutusega Ida prefektuuris kinni pidanud 45 inimest", teatas Seattle'i politsei oma Twitteri kanalil.

"21 politseinikku said vigastada pärast pihtasaamist telliste, kivide ja erinevate lõhkeainetega. Valdav osa politseinikke suutis teenistusse naasta. Üks toimetati haiglasse põlvevigastuse tõttu,” seisis postituses.

Varem teatas politsei, et nad püüavad tagada linna päästeametile ligipääsu tulekahjule, mis politsei teatel süüdati kümmekonna inimese poolt, kes kuuluvad suuremasse meeleavaldajate gruppi.

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et laiendas föderaalpolitsei lähetamist Seattle'isse, vihastades kohalikke ametnikke ja sütitades meeleavaldajate seas pahameeletormi.

"Me nägime, mis toimus Portlandis ja me tahtsime kindlaks teha, et ka meie seisame oma linnas solidaarsuses teiste emadega," ütles Lhorna Murray, kes osales meeleavaldusel äsjaloodud Seattle'i emadeühenduse liikmena. Viimased jäljendavad Portlandi protestijate taktikat, kus kollastes riietes emad moodustavad protestijate ja korrakaitsjate vahele inimketi.

Foto: AFP

USA föderaalpolitseinike taktikad Portlandis on tekitanud raevu kohalike juhtide ja Kongressi demokraatide seas, kelle sõnul kasutavad viimased liigset jõudu. Kriitikud süüdistavad Trumpi administratsiooni liialt agressiivses reageerimises, leides, et see vaid tagab meeleavalduste jätkumise, mitte ei vii nende rahunemiseni.

Trumpi administratsioon on saatnud föderaalpolitsei ka teistes linnadesse, sealhulgas Chicagosse, Kansasesse ja Albuquerque'isse.