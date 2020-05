USA suurlinnades kehtestati öine liikumiskeeld, ohjeldamaks laialdast rüüstamist

Algselt rahumeelsed meeleavaldused kasvasid õhtu hakul taas üle märatsemiseks. Mitmel pool otsustas politsei rahva laialiajamiseks kasutada pisargaasi ja kummikuule pärast seda, kui protestijad hakkasid nende autosid põlema süütama, vahendab uudistekanal BBC.

Teateid süütamistest, vargustest ja rüüstamisest tuli teiste linnade seas nii Minneapolisest, Chicagost, Atlantast, Los Angelesest, New Yorgist, Portlandist kui Louisville'ist. Ühtlasi sai politsei ja protestijate kokkupõrgetes üle riigi viga kümneid inimesi.

Arvestades protestide ja rahutuste jätkumist juba mitmendat päeva, otsustati 12 suurlinnas öise liikumiskeelu kehtestamise kasuks laupäeval kella kaheksast õhtul kuni pühapäeval kella seitsmeni hommikul. Hoolimata sellest keeldusid sajad meeleavaldajad seda endiselt järgimast.

USA president Donald Trump mõistis laupäeval Minneapolise linnas meeleavaldustel osalenud rüüstajad hukka, öeldes, et tegemist on "vasakradikaalidega". Trump sõnas, et "mässajatel ei ole Floydi mälestusega mingit pistmist".

Trumpi sõnu kordas justiitsminister William Barr, kes ütles, et võimud uurivad rüüstamise taga olevaid isikuid, märkides, et märatsejad kasutavad vasakäärmuslikule Antifale omaseid taktikaid.

Vägivaldseteks muutunud rahutused USAs puhkesid pärast seda, kui esmaspäeval suri politseinike tegevuse tõttu relvastamata mustanahaline mees, 46-aastane George Floyd, kes peeti kinni, sest ta oli tahtnud poes maksta võltsitud 20-dollarilise rahatähega.

Tunnistajate videotes on näha, kuidas Floyd on pikali maas ja valgenahaline politseinik surub pea üheksa minutit põlvega tema kaelale. Lämbuv mees palub, et tal lastaks hingata, ent kaotab seejärel teadvuse. Hoolimata sellest ei võta politseinik oma põlve mehe kaelalt veel pea kolm minutit.

Kohale saabunud kiirabi püüdis Floydi elustada, ent edutult.

44-aastane politseinik Derek Chauvin vabastati juhtumi järel küll ametist, kuid ta jäi endiselt vabadusse. Avalikkuse pahameeletormi järel otsustati reedel mehele siiski mõrvasüüdistus esitada ning ta võeti vahi alla.