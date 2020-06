USA suurima elanike arvuga osariigid püstitavad uute koroonaviiruse juhtumite päevasi rekordeid

Kogu USA-s teatati teisipäeval 34 720 uuest nakatumisjuhtumist, mis on Johns Hopkinsi ülikooli andmetel suuruselt kolmas number alates pandeemia algusest. Kaks päeva, kui uusi nakatunuid oli rohkem, olid mõlemad aprillis, vahendab CNN.

Californias, Texases ja Floridas elab USA 328 miljonist elanikust 27,4%, selgub USA rahvaloenduse büroo viimasest hinnangust.

Kuigi mõned poliitikud väidavad, et uute juhtumite arvu suurenemise taga on kasvanud testimine, ei pruugi see nii olla, kommenteeris CNN-ile Minnesota ülikooli nakkushaiguste uuringute ja poliitika keskuse direktor Michael Osterholm.

„See ei ole sugugi rohkema testimise tunnistus,” ütles Osterholm.

Texases kasvab uute nakatumiste ja hospidaliseerimiste arv seni kiireimas tempos. Eile teatas osariik 5551 uuest juhtumist, millega löödi eelmisel päeval püstitatud rekord 5489, teatasid tervishoiuvõimud.

Texase kuberner Greg Abbott kutsus inimesi haiguspuhangu tõttu koju jääma ja mõned tervishoiuametnikud nõudsid karmimaid kojujäämiskorraldusi.

USA kõige suurema rahvaarvuga osariigis Californias püstitati teisipäeval uus päevane nakatumiste rekord 7149 juhtumiga, teatas osariigi tervisamet. Eelmisel päeval püstitatud eelmine rekord oli vaid veidi üle 5000 juhtumi. Californias on seni kõrgeimal tasemel ka hospidaliseerimiste ja intensiivravile paigutatute arvud.

Kuberner Gavin Newsom palus californialastel mõelda teistele ning kanda maske, hoida distantsi ja pesta rohkem käsi.

Disney lükkas edasi Disneylandi ja Disney California Adventure’i teemaparkide järkjärgulise taasavamise Californias, teatati eile.

Floridas teatati teisipäeval 5511 uuest nakatumisjuhtumist, mis on samuti suurim number ühes päevas. Kuberner Ron DeSantis seostab arvude kasvu rohkema testimisega, aga teiste sõnul mängib selles rolli nakatumine kogukonnas osariigi taasavanedes.

Texases on oodata osariigi sekkumist, kui viirus sellise tempoga edasi levib, teatas kuberner Abbott.

Uute nakatumisjuhtumite juurdekasv elaniku kohta on praegu USA-s suurim Arizonas. Juurdekasv elaniku kohta on varem olnud suurem vaid New Yorgi ja New Jersey osariikides.