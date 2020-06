USA suurfirmade boikott paneb Facebooki „kahjulikke postitusi“ märgistama

Oma reedeses kõnes kaitses Zuckerberg ettevõtte tegevust vihakõne eemaldamisel oma platvormidelt. Ta juhtis tähelepanu Euroopa Komisjoni sellekuisele aruandele, milles leiti, et Facebook eemaldas eelmisel aastal 86% vihakõnest (üle-eelmisel aastal 82,6%), vahendab uudistekanal BBC.

Ta lubas sellegipoolest, et firma karmistab oma poliitikat, et "lahendada meie riigi ees seisvad väljakutsed ja see, kuidas need meie kogukonnas väljenduvad".

Zuckerbergi avaldas tuli pärast seda, kui üks maailma suurematest reklaamiostjatest Unilever otsustas, et liitub ülejäänud suurettevõtetega ega kuluta enam raha Facebooki reklaamiteenuste ostmisele. Teiste seas on boikotiga liitunud Coca-Cola, Verizon ja Hershey. Viimased panevad Facebookile süüks, et see pole suutnud ohjeldada vihakõnet ning valeinformatsiooni levikut.

Zuckerberg ütles, et firma keelab reklaamid, mis kirjeldavad erinevaid inimgruppe ohuna, kasutades selleks tunnuseid nagu rass või sisserändestaatus. Ühtlasi eemaldab Facebook sisu - isegi poliitikutelt - kui moderaatorid leiavad, et see õhutab vägivalda või pärsib hääletamist.

Zuckerberg lisas, et ettevõte asub märgistama ka probleemset sisu, mis ülalpool nimetatud kategooriatesse ei kuulu.

"Käputäis kordi aastas jätame üles sisu, mis muidu rikuks meie poliitikat, kuid mille puhul avalik huvi kaalub üles kahju tekitamise riski," ütles ta. "Tihtipeale on poliitikute sõnavõttude nägemine avalikes huvides ja samal viisil, nagu uudised annavad teada poliitikute väljaütlemistest, arvame, et inimesed peaksid üldiselt saama neid ka meie platvormidel oma silmaga näha."

"Õige pea hakkame ka märgistama sisu, mida ei kustutata, kuna seda peetakse uudisväärtuslikuks, et inimesed teaksid, millal see seda on," ütles ta.