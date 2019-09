USA suunab Eestisse erivägede objekti ehitamiseks mõeldud raha hoopis Trumpi piirimüüri rajamisse

Üksikasjad 127 sõjalise ehitusprojekti kohta, mis kaotavad finantseeringu, et vabastada kuni 3,6 miljardit dollarit müüri ehitamiseks USA-Mehhiko piirile, avalikustas USA kaitseministeerium eile õhtul. Nimekirjas on projektid 23 osariigis, kolmel USA territooriumil ja 20 riigis.

Venemaa rünnaku vastasel heidutamisel abi pakkuvatelt projektidelt liitlasriikides Euroopas võetakse ära umbes 770 miljonit dollarit, teatab Washington Post.

Ametlikult ütleb Pentagon, et need projektid on edasi lükatud, aga et neid saaks tulevikus jätkata, peab kongress neile uuesti raha eraldama. Vabariiklaste juhitud senat on nõustunud seda tegema, aga demokraatide juhitud esindajatekoda mitte.

Kui kongress keeldub ehitusprojekte finantseerimast, jäävad need põhimõtteliselt ilma rahata.

Washington Post mainib rahata jäänud projektide hulgas ka erivägede ja nende väljaõppe jaoks mõeldud objekti Eestis.