USA süüdistas Venemaad oma luurelennuki ohtu seadmises ja satelliitide vastase raketi katsetuses

USA merevägi teatas, et Vene hävitaja Su-35 lõikas eile ohtlikult vahelt USA luurelennuki P-8 Poseidon, kui viimane lendas rahvusvahelises õhuruumis Vahemere kohal.

„Tegevus määratleti ohtlikuks selle tõttu, et Su-35 viis läbi suurel kiirusel ümber pööratud manöövri 25 jalga (umbes 7,5 meetrit – toim) otse missioonil olnud lennuki ees, mis seadis meie piloodid ja meeskonna ohtu,” teatas USA mereväe kuues laevastik oma avalduses. „P-8A meeskond teatas pärast seda tegevust järelturbulentsist. Vaheltlõikamine kestis umbes 42 minutit.”

USA mereväe hinnangul oli tegevus vastutustundetu.

USA kosmoseväejuhatuse teatel korraldas Venemaa eile ka satelliitide vastase raketi katsetuse.

„USA kosmoseväejuhatus on teadlik ja jälgib Venemaa otsetõusuga satelliitide vastase (DA-ASAT) raketi katsetust 15. aprillil,” teatati avalduses.

USA kosmoseväejuhatuse ülem ja USA kosmosejõudude kosmoseoperatsioonide ülem, kindral John W. „Jay” Raymond ütles, et Venemaa katsetus on järjekordne näide, et oht USA ja liitlaste kosmosesüsteemidele on tõeline, tõsine ja kasvav.