USA süüdistas Vene hävitajat ohtlikes manöövrites USA lennuki suhtes Vahemere kohal

„2019. aasta 4. juunil lõikas Vene Su-35 175 minuti jooksul kolmel korral vahelt USA lennuki P-8A Poseidon, mis lendas rahvusvahelises õhuruumis Vahemere kohal,” teatas 6. laevastik eile, vahendab CNN.

Vene lennuki teistkordset lähenemist peeti ohtlikuks, sest ta lendas suurel kiirusel läbi otse USA lennuki eest, mis seadis selle piloodid ja meeskonna ohtu, teatas USA pool.

Avalduse järgi täitis USA lennuk kõiki rahvusvahelisi standardeid ega provotseerinud seda Venemaa tegevust.

„Kuigi Vene lennuk tegutses rahvusvahelises õhuruumis, oli see kohtumine vastutustundetu. Me ootame, et nad käituksid rahvusvaheliste standardite järgi, et tagada ohutus ja vältida intsidente,” teatas 6. laevastik, lisades, et ohtlik tegevus suurendab valearvestuste ohtu ja õhus kokkupõrgete võimalust.