USA süüdistas tankerite ründamises Iraani, kes eitab kategooriliselt

Pompeo sõnul andis USA sellise hinnangu luureandmete põhjal kasutatud relvade tüübi kohta, vahendab BBC News.

„USA hinnang on, et rünnakute eest on vastutav Iraani Islamivabariik,” ütles Pompeo pressikonverentsil Washingtonis. „See hinnang põhineb luureandmetel, kasutatud relvadel, ekspertteadmiste tasemel, mida on vaja selle operatsiooni läbiviimiseks, hiljutistel samasugustel Iraani rünnakutel laevanduse vastu ja faktil, et ühelgi käsilaste rühmitusel, mis selles piirkonnas tegutsevad, ei ole ressursse ja oskusi sellise keerukuse astmega tegutseda.”

Mingeid tõendeid Pompeo ei esitanud.

„See on vaid viimane Iraani Islamivabariigi ja tema surrogaatide õhutatud rünnakute sarjast Ameerika ja tema liitlaste huvide vastu,” ütles Pompeo. „Tervikuna võttes kujutavad need provotseerimata rünnakud selget ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, jultunud kallaletungi navigatsioonivabadusele ja vastuvõetamatut kampaaniat pinge eskaleerimiseks Iraani poolt.”

Iraan nimetas neid väiteid alusetuteks. Iraani kõrgetasemeline ametnik oli varem BBC-le öelnud, et Iraanil ei ole plahvatustega tankeritel mingit pistmist.

„Iraan lükkab kategooriliselt tagasi USA alusetu väite seoses 13. juuni naftatankerite intsidentidega ja mõistab selle kõige karmimalt hukka,” teatas Iraani missioon ÜRO juures täna.