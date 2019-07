USA süüdistab Venemaad spionaažis süüdistatava ameeriklase vajaliku arstiabita jätmises

Saatkonna Twitteri kontol teatati eile, et kuigi Whelan saab „baastaseme arstiabi”, nõuab tema seisund rohkem, kui on võimalik anda kohtueelses kinnipidamisasutuses, kus teda hoitakse, vahendab ABC News.

„Meie petitsioon külastava arsti konsultatsiooniks lükati tagasi,” teatas saatkond, lisades, et Whelani seisund halvenes pärast seda.

Whelani vend David ütles eile ABC Newsile, et ei taha Pauli meditsiinilist seisundit täpsustada, aga teatas, et 49-aastane mees on teinud vanglavõimudele teatavaks, et tal on meditsiinilisi muresid, mis on selles vanuses meeste puhul tavalised.

„Suuremas osas on ta saanud adekvaatset esmataseme abi: ibuprofeeni valude vastu jne,” teatas David Whelan. „Aga tal on vaja saada arsti arvamus, et saada ohuhinnang.” Venna sõnul ei tea Paul Whelan, kas tema seisund võib muutuda ohtlikuks.

Whelanit hoitakse Moskva Lefortovo vanglas ja ta on olnud seal alates detsembrist, kui Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) agendid pidasid ta kinni hotellitoas ajal, kui ta külastas Moskvat ameeriklastest sõprade pulma puhul.

Venemaa süüdistab Whelanit spionaažis, aga mingeid üksikasju ei ole avaldatud.