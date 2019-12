USA süüdistab venelasi nende drooni allatulistamises Liibüas

Teates, mida vahendab uudisteagentuur Reuters, ei osutata, millisel tasemel ja milliste andmete põhjal seesuguse järelduseni jõuti.

AFRICOMi komandör Stephen Townsend nõudis usutluses drooni tagastamist Ameerika poolele. Tema hinnangul ei pruukinud allatulistajad teada, et õhusõiduk kuulub Ameerika Ühendriikidele. „Aga nüüd teavad nad kindlasti, kellele see kuulub, kuid nad keelduvad seda tagastamast. Nad ütlevad, et nad ei tea, kus see asub, kuid ma ei usu seda,” ütles Townsend Reutersile.

USA väitel sekkub Venemaa sealsesse kodusõtta oma "palgasõdurite" kaudu, toetades pealinnas Tripolis tegutseva ÜRO tunnustatud rahvusliku lepituse (GNA) valitsuse asemel Liibüa idaosas võimul olevat väepealikku Khalifa Haftari.

Välimarssal Haftari isehakanud Liibüa Rahvusarmee (LNA), mis koosneb sõjaväeüksustest, äärmuskonservatiivsetest salafistidest ja hõimuvõitlejatest, alustas tänavu pealetungi Tripolile.

Venemaa eitab sõtta sekkumist. Ametlikult peab riik kõnelusi konflikti mõlema osapoolega.