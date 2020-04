USA: sotsiaalset distantsi tuleb hoida terve saabuva suve

Dr Birxilt küsiti telesaates "Meet the Press" asepresident Mike Pence'i väite kohta, mis oli järgmine: "Ausalt öeldes, kui te vaatate tänaseid suundumusi, siis ma arvan, et mälestuspäeva (25. mai) nädalavahetuseks on meil koroonaviiruse epideemia suures osas möödanik." Viimast väitis asepresident Geraldo Rivera nimelises raadiosaates.

Dr Birx vastas, et tema arvates on Pence lootusrikas, tuginedes tendentsidele sellistes kohtades nagu Detroit ja Louisiana, kus juhtumite arv näib olevat saavutanud maksimumi. Kuid ta ütles ka, et sotsiaalne distantseerumine jääb ameeriklastega kogu suveks. "Lõuna-Californias nädalavahetusel aset leidnud kuumalaine paljastas tõenäolised väljakutsed, mis seisavad ees kuberneridel ja linnapeadel, kes üritavad jätkata sotsiaalse distantseerumise meetmeid ajal, mil kevadest saab suvi."

Vaatamata osariigi ja kohalike juhtide soovitustele jääda koju, suundusid kümned tuhanded inimesed laupäeval Orange'i maakonna randadesse jahutust otsima. Fotodel Newporti ja Huntingtoni randadest oli näha suuri rahvahulki, kes olid end mere ääres sisse seadnud, kasutades päikesevarje ja rannalinu. Orange'i maakonna ajaleht teatas, et ainuüksi reedel käis Newporti rannas 40 000 inimest.

Foto: Zumapress

Samuti Orange'i maakonnas asuv Laguna Beachi linn tuletas aga inimestele laupäeval meelde, et kõik selle matkarajad, rannad ja nendega külgnevad rannapargid on suletud. "Oleme palunud viibida väljas oma naabruskonnas, oma kogukonnas," teatas linn oma ametlikul Twitteri kontol.

Naabruses asuvas Los Angelese maakonnas jäid kõik rannad sel nädalavahetusel suletuks.

"Me ei lase ühel nädalavahetusel terve kuu edusamme tagasi võtta," säutsus Los Angelese linnapea Eric Garcetti pühapäeval oma Twitteri kontol. “Kuigi päike on ahvatlev, jääme me koju, päästmaks elusid. Kohad, mida armastame - meie rannad, matkarajad - on endiselt alles, kui see kõik üks kord läbi saab. Ja koju jäädes hoolitseme selle eest, et ka meie lähedased teeksid seda sama ."

