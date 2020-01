USA soovitas oma kodanikel Hiinasse mitte reisida

"Ärge reisige Hiinasse Wuhanis tuvastatud uudse koroonaviiruse tõttu," seisab kõrgeima ehk 4. taseme hoiatuses, mis väljastati neljapäeva hilisõhtul. Varem samal päeval kuulutas maailma terviseorganisatsioon koronaviiruse rahvusvaheliseks terviseohuks.

"Reisijad peaksid olema valmis reisipiirangute rakendamiseks, millest informeeritakse vähese etteteatamisajaga või üldse ilma ette teatamata," seisis hoiatusteates. Kommertslennufirmad on piiranud lende Hiinasse või need tühistanud, lisati ministeeriumi poolt. Praegu Hiinas viibijail paluti kaaluda riigist lahkumist.

Kõrgeima astme hoiatus väljastati pärast seda, kui leidis kinnitust esimene juhtum, kus Ühendriikide pinnal kandus koroonaviirus inimeselt inimesele. Täpsemalt teatas USA haiguste tõrje ja ennetamise keskus neljapäeval, et Illinoisi osariigis elava varem nakatunud naise abikaasa sai samuti viiruse.

Neljapäeva õhtu seisuga on Mandri-Hiinas kinnitatud rohkem kui 8100 koroonaviiruse juhtumit, haigusesse surnud on vähemalt 213 inimest. Esialgu ravimatu viiruse levik sai alguse Kesk-Hiina miljonilinnast Wuhanist detsembri lõpus. Nüüdseks on see jõudnud mujale Aasiasse, Põhja-Ameerikasse, Euroopasse ja Lähis-Itta rohkem. Viimati kinnitasid India ja Filipiinid viiruse jõudmist oma riiki.

Hulk riike töötab selle nimel, et oma kodanikud uudse koroonaviiruse epitsentrist Hubei provintsist või üldse Hiinast koju tuua.