USA sõnul on Hiina pretensioonid Lõuna-Hiina merel ebaseaduslikud

Hiina ei ole esitanud arusaadavat õiguslikku alust oma ambitsioonidele Lõuna-Hiina merel ning on kasutanud aastaid teiste Kagu-Aasia mereriikide vastu hirmutamist, teatas USA välisminister Mike Pompeo oma avalduses, vahendab Reuters.

„Me ütleme selgelt: Pekingi pretensioonid mereressurssidele kogu Lõuna-Hiina merel on täiesti ebaseaduslikud nagu ka tema hirmutamiskampaania nende kontrollimiseks,” ütles Pompeo.

USA on olnud juba ammu vastu Hiina ekspansiivsetele territoriaalsetele pretensioonidele Lõuna-Hiina merel ning on saatnud regulaarselt strateegilistele veeteedele oma sõjalaevu, et demonstreerida navigatsioonivabadust seal. Eilsed avaldused peegeldavad karmimat tooni.

„Maailm ei luba Pekingil kohelda Lõuna-Hiina merd oma mereimpeeriumina,” ütles Pompeo.

Hiina suursaatkond Washingtonis teatas, et süüdistused on täiesti õigustamatud.

„Stabiilsuse säilitamise ettekäändel pingutab (USA) oma muskleid, tekitab pingeid ja õhutab vastasseisu regioonis,” teatas Hiina saatkond.

Analüütikute sõnul on võtmetähtsusega näha, kas teised võtavad USA seisukohad omaks, ning mida, kui üldse midagi, saab Washington teha oma positsiooni tugevdamiseks ja selleks, et takistada Pekingit „tekitamast fakte veel” oma pretensioonide tsementeerimiseks.

Hiina pretendeerib 90 protsendile potentsiaalselt energiarikkast Lõuna-Hiina merest, aga Brunei, Malaisia, Filipiinid, Taiwan ja Vietnam pretendeerivad samuti selle osadele. Merd läbib aastast umbes kolme triljoni dollari väärtuses kaupu. Peking on ehitanud baase piirkonna atollidele, aga väidab, et tema kavatsused on rahumeelsed.