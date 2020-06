USA sõnastike väljaandja otsustas murekirja järjel uuendada rassismi definitsiooni

Iowa Drake'i ülikooli lõpetaja Kennedy Mitchum tegi ettepaneku, et määratlus peaks sisaldama viidet süsteemsele rõhumisele. Kirjastus vastas kirjale, lubades definitsiooni muuta, vahendab uudistekanal BBC

Otsus tehti ajal, mil USAs toimuvad meeleavaldused rassismi ja politseivägivalla vastu pärast mustanahalise mehe George Flyodi surma viimase kinnipidamisel Minneapolises 25. mail.

Mitchumil oli kokkupuude inimestega, kes läbi sõnaraamatu senise definitsiooni püüdsid tõestada, et nende negatiivne suhtumine mustanahalistesse ei tee neist rassiste. Ta leidis, et definitsioon peaks viitama laiemalt ühiskonnas esinevale rassilisele ebavõrdsusele.

Merriam-Websteri praegune rassismi definitsioon:

1. veendumus, et rass on inimese iseloomuomaduste ja võimete peamine määraja ning et rassilised erinevused loovad ühe rassi loomupärase paremuse.

2. a) doktriin või poliitiline programm, mis põhineb rassismi eeldusel ja on mõeldud selle põhimõtete elluviimiseks, b) rassismil põhinev poliitiline või sotsiaalne süsteem

3. rassiline eelarvamus või diskrimineerimine

Mitchum ütles BBC-le, et sai praeguse määratluse puudustest esmakordselt teada umbes neli aastat tagasi. "Ma kirjutasin sotsiaalmeedias rassismist ja lihtsalt sellest, kuidas ma seda kooli ajal kogesin," rääkis naine.

Mitchumi sõnul püüdsid inimesed sõnastiku definitsiooni kasutades talle öelda, et ta eksib. "Mingi troll saatis mulle sõnumeid, üritades öelda: "te ei saa aru, mis rassism tegelikult on"," sõnas naine.

Inimesed kopeerisid ja saatsid talle definitsiooni, et tõestada rassismi olemasolu ainult siis, kui inimene on veendumusel, et üks rass on teistest parem.

"Nad ütlesid: "Sa käid [ülikoolis], nii et mida sa mõtled? Ka sul on privileegid. "Ma ütlesin, et asi pole selles, vaid takistustes, millest pidin läbi minema seoses oma nahavärvi ja paigas olevate süsteemidega."

Merriam-Websteri toimetuse juht Peter Sokolowski ütles BBC-le, et rassismi definitsioon saab uutes sõnaraamatutes "veelgi selgema lahtikirjutuse".

"[Määratlust] võiks laiendada... nii, et see hõlmaks mõistet süsteemne ning selle kohta peaks kindlasti olema vähemalt üks või kaks näidislauset," ütles ta.