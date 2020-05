USA sõjavägi süüdistab Venemaad hävituslennukite saatmises Liibüasse

„USA Aafrika väejuhatuse hinnangul paigutas Moskva hiljuti Liibüasse sõjaväe hävituslennukid, et toetada Vene riigi toetatud eraettevõtte lepingulisi sõjaväelasi, kes tegutsevad seal kohapeal,” teatas USA Aafrika väejuhatus oma avalduses ning lisas, et lennukid on ülevärvitud, et varjata Vene päritolu, vahendab CNN.

USA riigikaitseametniku väitel saadeti Venemaa õhu- ja kosmosejõudude häviajad varem sel kuul Venemaalt Süüria Hmeymimi baasi, kus MiG-29-d üle värviti ja eraldusmärgid eemaldati. Seejärel lahkusid ülevärvitud lennukid Süürias baseeruvate Vene hävitajate eskordituna Süüriast ja lendasid Liibüasse, kus maandusid tankimiseks Tobrukis. Seejärel lendasid lennukid Al-Jufra lennubaasi, mis on kodusõja rindejoonele lähemal.

Üks USA riigikaitseametnik ütles CNN-ile, et Liibüasse on viidud mitmeid Vene lennukeid. Veel ühe ametniku sõnul on lennukeid vähemalt 14.

Nädalavahetusel tõmmati umbes 1200 Vene erasõjafirma Wagner Group palgasõdurit tagasi Liibüa osadest, kus nad olid võidelnud koos mässulisele kindralile Khalifa Haftarile lojaalsete jõududega, teatasid allikad eile CNN-ile.

Vene palgasõdurid on viimase kolme päeva jooksul õhuteed pidi välja viidud Bani Walidi linnast ning päevas on toimunud 6-7 lendu, teatas Bani Walidi linnapea Salem al-Nuwairy CNN-ile. Linnapea sõnul jäid aga mõned Vene võitlejad linna.

Ühe Lääne diplomaadi sõnul saatis Venemaa Süüriast Liibüasse kaks hävitaja-pommitajat MiG-29, et kaitsta ja kindlustada jõudude taandumist.

Veel üks allikas rääkis, et varem saabus Liibüasse Vene Il-76 baasil ehitatud „haiglalennuk” hüüdnimega Skalpell, et aidata haavatud Wagneri palgasõdureid.

USA on juba ammu süüdistanud Venemaad Wagneri palgasõdurite kasutamises oma eelistatud poole ehk kindral Haftari jõudude toetamiseks Liibüa kodusõjas, eesmärgiga tagada ligipääs Liibüa hiiglaslikele energiaressurssidele ja võtta sisse positsioon NATO lõunatiival.

ÜRO mai alguses avaldatud raportis kinnitati Wagner Groupi, sealhulgas snaiprite ja muude eriüksuste kohalolu Liibüas.