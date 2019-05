USA sõjalaev USS John McCain kästi väidetavalt Trumpi „silma alt” minema viia

Trump on jätkanud laevale nime andnud enam kui üheksa kuud tagasi vähki surnud senaatori John McCaini kritiseerimist ka pärast viimase siit ilmast lahkumist, vahendab NBC News.

Ajaleht Wall Street Journal teatas, et on näinud 15. mai e-kirja mereväe ja õhujõudude ametnikele, mis sisaldas korraldust, et „USS John McCain peab olema silma alt ära”.

„Mind ei informeeritud millestki, mis oleks seotud mereväe laeva USS John S. McCainiga minu hiljutise visiidi ajal Jaapanisse,” kirjutas Trump eile Twitteris.

USA Vaikse ookeani laevastiku esindaja Nate Christensen ütles, et kõik laevad jäid presidendi visiidi ajal normaalsesse paigutusse.

USA kaitseministri kohusetäitja Pat Shanahan on samuti eitanud asjast teadlik olemist.

McCaini vanim tütar Meghan McCain kirjutas Twitteris: „Trump on laps, kes jääb alati tundma end sügavalt ähvardatuna minu isa uskumatu elu suuruse poolt. On palju kriitikat selle kohta, kui palju ma oma isast räägin, aga üheksa kuud pärast tema lahkumist ei lase Trump tal rahus puhata. Nii et ma pean tema eest seisma. See muudab mu leina talumatuks.”

