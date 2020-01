USA sõdurid said Iraani raketirünnakus Iraagis siiski viga, kuigi Pentagon teatas alguses, et ohvreid ei olnud

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: JOHN DAVISON, REUTERS

Vaatamata sellele, et Pentagon teatas alguses, et Iraani raketirünnakus Al-Asadi baasi vastu Iraagis eelmisel nädalal ohvreid ei olnud, teatati nüüd, et mitmed USA sõjaväelased said vigastada.