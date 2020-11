USA skaudiorganisatsiooni vastu on esitatud ligi 100 000 seksuaalse kuritarvitamise hüvitamise nõuet

Aastakümnete pikkuse ahistamise paljastasid 2012. aastal avaldatud sisedokumendid. Varem sel aastal pankrotiavalduse esitanud BSA on ohvrite ees vabandanud, vahendab BBC News.

Nüüd algavad läbirääkimised väidetavate ohvrite, BSA ja kindlustajate vahel.

Organisatsioonil on endiselt märkimisväärne liikmeskond – üle kahe miljoni noore vanuses 5-21. Aga seda on vaid umbes pool 1970. aastate liikmeskonnast. Langus on käinud kaasas organisatsiooni üha rohkem luubi alla sattumisega.

Veebruaris teatas BSA, et esitab pankrotiavalduse, et olla võimeline ohvritele hüvitist maksma.

Menetlus föderaalses pankrotikohtus viib lõpuks fondi loomiseni kõigi kuritarvitamisjuhtumite lahendamiseks.

„See on kaugelt suurim seksuaalse kuritarvitamise skandaal USA-s,” ütles advokaat Paul Moses eile AFP-le.

Praegu teadaolevate juhtumite arv jätab varju USA katoliku kiriku vastu esitatud kaebuste arvu.

Hiljutises avalduses teatas BSA, et on „liigutatud nende vaprusest”, kes on oma lugudega välja tulnud.

„Me arendasime tahtlikult välja avatud, ligipääsetava protsessi, et jõuda ohvriteni ja aidata neil astuda sisuline samm kompensatsiooni saamiseks,” teatas BSA.

Ajaleht Los Angeles Times avaldas 2012. aastal umbes 5000 dokumenti, milles kirjeldati süüdistusi skaudijuhtide vastu. Enamikku juhtumitest ei antud politseile edasi.

2010. aastal saavutas Moses kohtuprotsessil 20 miljoni dollari väljamaksmise endisele skaudile, keda skaudijuht oli kuritarvitanud.