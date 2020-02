USA skaudiorganisatsioon esitas sadade seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjade koorma all pankrotiavalduse

Organisatsioonil on kohustusi 100-500 miljoni dollari väärtuses, aga varasid vaid 50 000 dollarit või vähem, vahendab CNN.

BSA on silmitsi sadade seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjadega, kus väidetavaid ohvreid on tuhandeid, ja liikmete arv kuivab kokku.

Los Angelese advokaat Paul Mones, kes esindab sadu seksuaalse kuritarvitamise ohvreid, nimetas organisatsiooni pankrotiavaldust tragöödiaks.

„Need väikesed poisid andsid vande. Nad lubasid olla kuulekad, lubasid toetada skaute ja lubasid olla austusväärsed. Paljud neist on äärmiselt vihased, et see ei ole see, mis nendega juhtus, ja Boy Scouts of America ei astunud ette nii, nagu oleks pidanud,” ütles Mones.

Kõik sajad seksuaalse kuritarvitamise kohtuasjad on nüüd pankrotiavalduse tõttu peatatud.

Mitmetes kohtuasjades on juttu korduvast käperdamisest, pornograafia näitamisest ning peale sunnitud anaalsest või oraalsest seksist. BSA on teatanud vastuseks, et „hoolib sügavalt kõigist laste kuritarvitamise ohvritest ja vabandab siiralt kõigi ees, kellele skautlusega tegelemise ajal haiget tehti”.

Eelmise aasta aprillis näitas kohtus antud tunnistus, et BSA usub, et üle 7800 endise skaudijuhi on tegelenud 72 aasta jooksul enam kui 12 000 lapse seksuaalse kuritarvitamisega.