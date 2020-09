USA sisejulgeolekuministeeriumi ametnik: mul kästi luurettekannetes Trumpile ebameeldivaid fakte varjata

Murphy väitis, et DHS-i kõrgemad ametnikud avaldasid talle survet ka ettekannete muutmiseks nii, et need peegeldaksid administratsiooni poliitilisi eesmärke, ning ta viidi madalamale ametikohale sellest keeldumise ja konfidentsiaalse sisekaebuse esitamise eest selle kohta, vahendab Associated Press.

Endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agent ja merejalaväe veteran Murphy viidi madalamale ametikohale augustis luure- ja analüüsibüroo ametikohalt nimega principal deputy under secretary. Murphy taotleb enda ametikohale ennistamist DHS-i peainspektori büroole esitatud kaebusega.

Kaebuse avaldas eile esindajatekoja luurekomitee esimees, demokraat Adam Schiff, kelle sõnul on tegemist ränkade ja häirivate süüdistustega. Schiffi sõnul on Murphyl palutud kongressi ees tunnistusi anda osana juurdlusest DHS-i luureandmete kogumise kohta, mis on seotud reageeringuga meeleavaldustele Oregoni osariigis Portlandis ja mujal.

Kaebus tuli samal päeval, kui sisejulgeolekuministri kohusetäitja Chad Wolf esines kõnega „olukorrast kodumaal”, milles ütles, et DHS teeb tööd, et tõrjuda ükskõik millise välisriigi valimistesse sekkumine ja kõik ohud ideoloogiale vaatamata.

Murphy teatas oma kaebuses, et DHS-i aseministri kohusetäitja Ken Cuccinelli käskis tal muuta üht osa ettekandest, et teha valgete ülemvõimu pooldajatest lähtuv oht väiksemaks. Samas kästi tal suuremana kujutada vasakpoolsete organisatsioonide ohtu, et ettekanne kõlaks kokku administratsiooni jutupunktidega meeleavalduste kohta, mis järgnesid mustanahalise George Floydi tapmisele politsei poolt.

Murphy keeldus ettekannet muutmast, mille peale ta kõrvaldati selle tööülesande juurest.

Murphy sõnul tegi ta 2018. aasta märtsist 2020. aasta märtsini DHS-i ja administratsiooni kõrgetele ametnikele mitmeid ettekandeid Venemaa desinformatsioonitegevuse kohta. Nende detailid on salastatud ja ei ole vilepuhujakaebuses ära toodud.

Juulis käskis Wolf Murphyl hoiduda igasugustest ettekannetest Venemaa valimistesse sekkumise kohta, sest need „näitavad presidenti halvas valguses”, öeldakse kaebuses. Murphy väidab ka, et Wolf käskis tal Venemaa sekkumise asemel ette kanda Hiina ja Iraani sekkumisest ja need juhised tulid Valge Maja riikliku julgeoleku nõunikult Robert O’Brienilt. Murphy sõnul ta keeldus ja kõrvaldati edasistelt koosolekutelt sellel teemal.