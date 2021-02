USA senati vabariiklaste juht: napakad valed ja vandenõuteooriad on vähktõbi partei jaoks

„Napakad valed ja vandenõuteooriad on vähktõbi Vabariikliku Partei ja meie maa jaoks,” ütles McConnell oma avalduses, vahendab CNN. „Keegi, kes on väitnud, et ükski lennuk võib-olla ei tabanudki Pentagoni 9/11 ajal, et kohutavad koolitulistamised olid lavastatud ja et Clintonid kukutasid alla JFK Jr-i lennuki, ei ela reaalsuses. Sel pole midagi tegemist väljakutsetega, mis seisavad Ameerika perekondade ees või jõuliste debattidega selle sisu üle, mis võib meie parteid tugevdada.”

Kuigi McConnell ei nimetanud Greene’i nimepidi, oli tema avaldus selgelt mõeldud hukkamõistuna esimest valimisperioodi esindajatekoja liige oleva naise aadressil.

Greene andis kiire vastulöögi Twitteris, kinnitades, et „tõeline vähktõbi Vabariikliku Partei jaoks on nõrgad vabariiklased, kes oskavad ainult ilusasti kaotada”.

Greene’i on teravalt kritiseeritud pärast seda, kui CNN-i KFile’i uuring leidis eelmisel kuul, et ta on korduvalt väljendanud toetust tuntud demokraatidest poliitikute mõrvamisele 2018. ja 2019. aastal enne, kui ta kongressi valiti. Samuti avaldati video, milles Greene ründas Parklandi massitulistamise ohvrit.

Greene on esinenud islamofoobsete ja antisemiitlike avaldustega ning tal on sidemed alusetu vandenõuteooriaga QAnon.

Esindajatekoja demokraadid püüavad nüüd Greene’i tema varasemate avalduste pärast komiteedest eemaldada.