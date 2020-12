USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell õnnitles Bidenit presidendivalimiste võidu puhul

Senati kõnepuldist tehtud avaldus lõpetas McConnelli nädalaid kestnud vaikimise president Donald Trumpi valimiskaotuse kohta. Päev varem olid valijamehed Bideni valimisvõidu ametlikult kinnitanud, vahendab Associated Press.

„Ma tahan õnnitleda valitud presidenti Joe Bidenit,” ütles McConnell. „Paljud meist lootsid, et presidendivalimised annavad teise tulemuse. Aga meie valitsemissüsteemil on olemas protsessid, et määrata kindlaks, kes 20. jaanuaril ametisse vannutatakse. Valijameeste kogu on rääkinud.”

McConnell nimetas Bidenit inimeseks, kes on pühendunud avalikule teenistusele palju aastaid. McConnell õnnitles ka asepresidendiks valitud Kamala Harrist, öeldes, et kõik ameeriklased võivad uhkust tunda, et riigil on esimest korda naissoost asepresident.

Enne seda oli McConnell ülistanud Trumpi „lõputuid” saavutusi nelja aasta jooksul presidendiametis. McConnelli sõnul on Trump ja asepresident Mike Pence tänu ära teeninud.

Trump jätkas aga eile omalt poolt Twitteris „valimispettusest” säutsumist.