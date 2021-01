USA senati vabariiklaste juht McConnell tahab Trumpi kohtuprotsessi alguse edasilükkamist veebruari keskele

McConnelli ettepanek senati demokraatide juhile Chuck Schumerile seab kohtuprotsessi algusaja veelgi rohkem kahtluse alla, kuigi ei ole veel teada, kas demokraadid selle plaaniga kaasa lähevad, vahendab CNN.

Läbirääkimised Schumeri ja McConnelli vahel ametikuriteo protsessi üle on otseselt seotud president Joe Bideni valitsuse liikmete ametisse kinnitamise ja senati võimujagamiskokkuleppega, teatasid informeeritud allikad.

Schumer ja demokraadid ei ole välistanud Trumpi kohtuprotsessi edasi lükkamist, et saada Bideni kabineti liikmed kinnitatud ja leppida kokku võimujagamises ehk senati komiteede ümber organiseerimises.

Ilma võimujagamiskokkuleppeta kontrollivad vabariiklased endiselt komiteesid eelmise kongressi reeglite järgi, kui vabariiklastel oli senatis enamus. See annab McConnellile läbirääkimisruumi.

Oma avalduses ütles McConnell, et tahab struktureerida kohtuprotsessi nii, et tseremooniad nagu ametikuriteo süüdistuse ametlik ettelugemine toimuksid järgmisel neljapäeval, 28. jaanuaril. McConnelli plaani järgi oleks Trumpil siis aega nädal ehk 4. veebruarini süüdistusele vastata ning Trumpi meeskonnale antaks veel üks nädal valmistumiseks enne kohtuprotsessi algust.

McConnelli seisukoht on, et esindajatekoda tegutses ametikuriteo süüdistust esitades kiiresti, aga senat vajab kohtuprotsessi ettevalmistamiseks aega.

„Sellel tugevate poliitiliste kirgede ajal usuvad senati vabariiklased, et on absoluutselt vajalik, et me ei lubaks pooleldi küpsenud protsessil lühisesse ajada asjakohast protsessi, mille president Trump on ära teeninud, ega kahjustaks senatit ega presidendiametit,” ütles McConnell oma avalduses.

Kuigi otsus kohtuprotsessi alguse kohta sõltub demokraatidest, on põhjuseid, miks kongressi demokraadid ja ka Bideni Valge Maja võivad kohtuprotsessi edasilükkamisega soostuda, sest see annab senatile võimaluse Bideni kabineti liikmed ametisse kinnitada.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles eile pressikonverentsil, et esindajatekoda on valmis kohtuprotsessi alustama, aga ootab, kuni senat on valmis, enne kui süüdistuse ametlikult üle annab, mis käivitaks kohtuprotsessi järgmisel päeval.