USA senati luurekomitee juht Burr astus FBI siseinfo kasutamise juurdluse ajaks tagasi

Oma süüd eitav senaator kasutas väidetavalt siseinfot, et vältida koroonaviiruse tõttu raha kaotamist börsil, vahendab BBC News.

Burr ja tema naine müüsid veebruaris vahetult enne turgude kukkumist maha 1,7 miljoni dollari väärtuses aktsiaid.

Kongressi liikmetel on keelatud aktsiatega kaubelda oma töökohustuste täitmisel saadud mitteavaliku informatsiooni alusel.

Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ütles, et Burr võttis temaga ühendust ja teatas oma otsusest ajutiselt kõrvale astuda.

„Me leppisime kokku, et see otsus on komitee parimates huvides ja hakkab kehtima homse päeva [reede] lõpust,” ütles McConnell.

„Töö, mida luurekomitee ja selle liikmed teevad, on liiga tähtis, et riskida kuidagi selle takistamisega. Ma usun, et see samm on vajalik, et võimaldada komiteel jätkata hädavajalikku tööd väliste segajate vabalt.”

Burr andis USA Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) üle oma mobiiltelefoni. Tema Washingtonis asuv kodu otsiti läbi.

USA justiitsministeerium hakkas 64-aastase Burri tegevust uurima märtsis.

Avaldatud teadete järgi müüs senaator jaanuari lõpust kuni veebruari keskpaigani maha üle 30 aktsia. Osa neist olid koroonaviirusest räsitud sektoritest nagu hotellindus, restoraniäri ja laevandus.

Senati luurekomitee esimehena saab Burr pea igapäevaseid briifinguid ohtude kohta USA riiklikule julgeolekule. Burr ise väitis, et tugines oma tehingutes ainult avalikele uudistele.

Burri kritiseeriti viiruse tõsiduse avalikkuse ees pisendamise eest samal ajal, kui ta ise aktsiaid müüs ja hoiatas Põhja-Carolina ettevõtlusorganisatsiooni tõsiste ohtude eest.

Suurem osa Burri tehinguid toimus 13. veebruaril, vahetult enne tema kõnet jõukate ärimeeste organisatsiooni ees koroonaviiruse ränkade majanduslike tagajärgede kohta. President Trumpi administratsioon pisendas tol ajal avalikult viiruse ohtu.