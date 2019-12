USA senat tunnistas armeenlaste tapmise Türgis ametlikult genotsiidiks

Resolutsioonis öeldakse, et USA poliitika on meenutada armeenia genotsiidi ametliku tunnustuse ja mälestamise kaudu, ning nimetatakse genotsiidi „hinnanguliselt 1 500 000 armeenlase tapmiseks Osmani impeeriumi poolt 1915-1923”, vahendab CNN.

Resolutsioon võeti vastu ühehäälselt.

Armeenia genotsiidi tunnustamine kongressis on oluline poliitiline areng, sest Türgi väidab tänini, et tapmiste näol ei olnud tegemist genotsiidiga, ja vaidlustab ka ohvrite arvu, mis Türgi sõnul on pigem 300 000.

Türgi presidendi esindaja Fahrettin Altun teatas pärast hääletust Twitteris: „USA kongressi mõnede liikmete käitumine kahjustab Türgi-Ameerika sidemeid.”

„ USA kongressi mõnede liikmete iga varasema katse ajal ajalugu politiseerida kordasime me oma seisukohta moodustada grupp selle uurimiseks,” ütles Altun. „Me väljendasime, et ajalugu ei peaks olema miski, mis lõhestab rahvaid, vaid ühendab neid.”

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on palunud korduvalt vabariiklastest senaatoritel resolutsioon blokeerida põhjendusel, et see rikub läbirääkimised Türgiga.

Esindajatekoda võttis sama resolutsiooni vastu oktoobris häältega 405-11.

Valge Maja heakskiitu resolutsioon ei vaja.