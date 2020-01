USA senat tõrjus demokraatide katsed saada Trumpi kohtuprotsessile uusi tõendeid

Trumpi süüdistatakse protsessil võimu kuritarvitamises ja kongressi juurdluse takistamises. Senaatorid on andnud vande tegutseda erapooletute vandekohtunikena ning kuulata argumente kuus tundi päevas ja kuus päeva nädalas. Protsessi eesistuja on USA ülemkohtu peakohtunik John Roberts, vahendab BBC News.

Senat lükkas kohtuprotsessi esimesel päeval vastavalt parteilisele kuuluvusele häältega 53-47 tagasi demokraatide algatused dokumentide ja tõendite väljanõudmiseks.

Senaatorid lükkasid tagasi demokraatide liidri Chuck Schumeri ettepaneku nõuda Valgelt Majalt välja Trumpi tegevusega Ukrainas seotud dokumendid.

Samuti lükati tagasi sellele järgnenud ettepanekud dokumentide väljanõudmiseks välisministeeriumist ja Valge Maja eelarvebüroost.

Oma avasõnas ütles ametikuritegude protseduure esindajatekojas juhtinud demokraat Adam Schiff, et enamik ameeriklasi ei usu, et tuleb aus kohtuprotsess.

„Nad ei usu, et senat on erapooletu,” lisas Schiff. „Nad usuvad, et tulemus on ette otsustatud.”

Presidendi juriidiline meeskond nõudis varem, et ta viivitamatult õigeks mõistetaks, ja nimetas protsessi „põhiseaduse ohtlikuks moonutamiseks”.

Oodata on veel mitu päeva protseduurilisi vaidlusi.