USA senat otsustas, et Trumpi ametikuriteo protsess on põhiseadusega kooskõlas ja võib alata

Trumpi kaitsemeeskond oli väitnud, et tema üle ei saa pärast Valgest Majast lahkumist kohut mõista, vahendab BBC News.

Trumpi süüdistatakse mässu õhutamises enne Kapitooliumi ründamist 6. jaanuaril.

Süüdistaja rollis olevad demokraadid näitasid eilsete protseduuride alustuseks videomontaaži Trumpi 6. jaanuari kõnest ja tema toetajate märatsemisest, mis tõi kaasa ka inimohvreid.

Esindajatekoja liige Jamie Raskin ütles, et kui see ei ole süüdimõistmist väärt ametikuritegu, siis ei ole sellist asja olemaski.

Trumpi advokaadid väitsid, et on põhiseadusevastane lasta endisel presidendil seda protsessi läbida, ning süüdistasid demokraate poliitilises motiveerituses.

Häälte jagunemine 56-44 näitab, et kuus vabariiklast ühines demokraatidega ja leidis, et kohtuprotsess on põhiseadusega kooskõlas.

Tulemus näitab aga ka seda, et vabariiklaste lojaalsus Trumpile on piisavalt suur, et vältida tema süüdimõistmist. Selleks oleks vaja kahekolmandikulist enamust.