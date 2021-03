USA senat kiitis heaks 1,9 triljoni dollari suuruse abipaketi

Pakett võeti vastu lihthäälteenamusega 50-49, vahendavad Reuters ja CNN.

Pakett näeb ette 400 miljardit dollarit ühekordseteks 1400-dollariseks makseks enamikele ameeriklastele, töötuabiraha 300 dollarit nädalas 9,5 miljonile inimesele, kes on koroonakriisi tõttu oma töö kaotanud ning 350 miljardit dollarit abi osariikidele ja kohalikele omavalitsustele, kelle eelarvesse pandeemia augu tekitab.

"Selle plaani vastuvõtmisega oleme tõestanud, et see valitsus, see demokraatia, võib endiselt töötada. See tuleb ära teha. See parandab inimeste elu," ütles president Joe Biden.

Abipaketist tõotab saada USA ajaloo suuruselt teine ergutusmeede. Eelmise aasta märtsis võeti toonase presidendi Donald Trumpi algatusel vastu 2 triljoni dollari suurune päästepakett.

Vabariiklased leiavad, et Bideni pakett on liiga suur ja liiga kallis.