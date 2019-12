USA Senat kempleb Trumpi tagandamise protseduuride üle

Vabariiklasest enamuse liider Mitch McConnell on öelnud, et teeb riigipea tagandamise protsessi reeglite kujundamisel igakülgset koostööd Valge Majaga, ja lubanud, et "riigipea jääb kindlasti ametisse", vahendab uudistekanal Sky.

Vähemuses olevaid demokraate tüüriv New Yorgi senaator Chuck Schumer hoiatas esmaspäeval, et senatiliidri seesugune seisukohavõtt võib tähendada, et tunnistajatele sõna ei anta, ja protsess saab olema "kafkalik ja võlts".

"Kui ei ole dokumente ega tunnistajaid, on väga raske mingisugusele otsusele jõuda," nentis ta.

77-aastane McConnell ütles esmaspäeval, et ta ei välista küll tunnistajate Senati ette lubamist, ent avaldas arvamust, et presidendile tehakse liiga ja "Senat peab õiguse jalule seadma".

"On vaid üks tulemus, mis läheb kokku tõendite nappuse, läbikukkunud juurdluse ja ülepeakaela kohtuasjaga. Ainult üks tulemus sobib asjaoluga, et juba süüdistused ise on põhiseaduslikult järjekindlusetud," lausus vabariiklasest McConnell.

Trumpi üle hakkab uuel aastal kohut mõistma sada senaatorit: 53 vabariiklast ja 47 demokraati. Et president ametist lahkuma sundida, peab ta süüdi mõistma vähemalt 67 senaatorit, mis on aga jõudude vahekorda arvestades äärmiselt ebatõenäoline.

Trumpi tagandamise kiitis sel kuul heaks demokraatide enamusega alamkoda ehk Esindajatekoda.